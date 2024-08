OAB realiza mesa redonda sobre Violência Doméstica e Narcisismo em Varginha

A mesa redonda foi uma iniciativa da Comissão contra a Violência Doméstica para promover a conscientização e fornecer ferramentas para que as vítimas e a sociedade possam identificar e combater essa grave problemática.

Foto: OAB Varginha

A OAB Varginha, por meio da Comissão contra a Violência Doméstica, promoveu nesta semana um importante evento para debater questões cruciais relacionadas à violência doméstica e narcisismo. A mesa redonda, intitulada “Violência Doméstica e Narcisismo”, foi presidida pela Dra. Luciane Ferreira e Souza, Presidente da Comissão, e pela Vice-presidente Dra. Paula Eugênio, ambas comprometidas com a causa da proteção e apoio às vítimas de violência.

O evento contou com a participação especial da Psicóloga do Centro de Atendimento à Mulher (CIAM), que trouxe sua expertise para um bate-papo esclarecedor sobre o perfil do agressor narcisista. Durante a discussão, a psicóloga abordou temas como as características de um narcisista, como identificar esse tipo de comportamento em relacionamentos abusivos, e os impactos devastadores que essa forma de violência psicológica pode causar nas vítimas.

A Dra. Luciane Ferreira e Souza ressaltou a importância de eventos como esse para ampliar o conhecimento sobre a violência doméstica em suas diversas formas, além de fortalecer as redes de apoio e prevenção. A mesa redonda foi mais uma iniciativa da Comissão contra a Violência Doméstica para promover a conscientização e fornecer ferramentas para que as vítimas e a sociedade possam identificar e combater essa grave problemática.

A abertura do evento foi conduzida pelo Vice-presidente da Subseção, Dr. Daniel Brandão, que agradeceu a todos pela presença e elogiou a organização.

A Presidente da OAB Varginha, Dra. Shirley Teodoro, expressou sua gratidão à Comissão contra a Violência Doméstica pelo relevante trabalho que vem realizando em prol da Subseção, destacando a importância de ações como a mesa redonda para a conscientização e proteção das vítimas.

O encontro reafirmou o compromisso da OAB Varginha em atuar ativamente na defesa dos direitos das mulheres, reforçando a necessidade de união e ação contínua para combater todas as formas de violência.

Fonte: OAB Varginha