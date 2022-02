“O esquecimento é o sintoma mais marcante do Alzheimer, mas não o único”, alerta Karen Rabello, farmacêutica clínica da Policlínica Central

“Fevereiro Roxo” tem como objetivo conscientizar a população sobre o Alzheimer. Em Varginha, população conta com a assistência do serviço de referência a saúde do Idoso “Envelhe-ser”.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Getty Images/iStockphoto

Fevereiro é marcado como mês da conscientização de algumas doenças, dentre elas o Alzheimer. O “Fevereiro Roxo”, alerta para a necessidade do diagnóstico e alerta da doença, que afeta principalmente pessoas de idade avançada. O Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas mais velhas. A causa é desconhecida, porém acredita-se que seja geneticamente determinada.

A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como conseqüência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato.

Coordenadora do “Envelhe-SER” esclarece dúvidas

Em conversa com o CSul, a farmacêutica clínica da Policlínica Central e coordenadora do serviço de referência a saúde do Idoso “Envelhe-SER”, Karen Evelyn Alves Rabello, esclareceu dúvidas e informou as principais medidas de prevenção. “O esquecimento é o sintoma mais marcante da doença de Alzheimer, embora não o único”, iniciou.

Conforme Karen, o esquecimento pode ter causas inúmeras: que vão desde foco, atenção; a alterações orgânicas e nutricionais (que são reversíveis e tratáveis), até a causa irreversível como o Alzheimer. “O esquecimento que chama atenção da clínica é o esquecimento que limita a pessoa de realizar qualquer atividade que antes realizava”.

Caso familiares ou pacientes notem a limitação em atividades rotineiras como, fazer compras, cozinhar, somar, entre outras, é preciso buscar ajuda de um profissional. Segundo a coordenadora do “Envelhe-SER”, os profissionais que podem ajudar nestes casos são gerontólogos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, médico geriatra e médico neurologista.

“Estes são profissionais que esclarecem e conduzem ao diagnóstico preciso. O quanto antes for feito o diagnóstico, mais rapidamente a família poderá dar início ao tratamento com medicamentos e estímulos não medicamentosos. Isso tanto para o esquecimento de causa reversível ou a doença de Alzheimer”.

Como prevenir

De acordo com Rabello, a principal forma de prevenir doenças como o Alzheimer é manter um estilo de vida saudável. “A melhor forma da prevenção dos esquecimentos e da doença são os hábitos saudáveis. O que já sabemos de longa data: dormir bem, movimentar o corpo, manter a mente ativa, alimentação o mais natural possível, e claro, preservar relacionamentos saudáveis. Os cuidados devem acontecer ao longo de toda a vida para refletir na terceira idade”.

Varginha conta com o Serviço de Referência a Saúde Idoso “Envelhe-SER”, que desde 2007 assiste pacientes e famílias com perda funcional: perda de memoria, perda da independência e autonomia (dificuldade para ir e vir e decidir).

O serviço é integrado por equipes de especialistas que, trabalham de forma interdisciplinar, junto às famílias, às equipes de saúde dos postos de saúde e aos serviços particulares de Varginha. Para mais informações compareça ao posto de saúde mais próximo.

*Com informações Ministério da Saúde