O Embaixador está chegando em Varginha!

Embaixador In Varginha, dia 6 de Outubro no Parque de Exposições!

Foto: Divulgação / Barry Eventos

Fala comigo BB! No dia 6 de Outubro tem o Embaixador Gusttavo Lima no Parque de Exposições de Varginha.

Prepara o coração e a voz, porque a energia sertaneja vai explodir com o Embaixador!

Venha cantar, dançar e se emocionar com um dos maiores artistas do Brasil. Além de música de qualidade, Barry, organizador do evento, diz que irá oferecer as melhores bebidas para a noite ser ainda mais especial. Os espaços foram cuidadosamente preparados para garantir alta qualidade em todos aspectos, proporcionando uma noite única.

É hora de vivermos momentos INESQUECÍVEIS!

Fonte: Redação Csul