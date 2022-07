Número de eleitores menores de 18 anos mais que triplica em Varginha, segundo o TRE-MG

Município terá mais de 100 mil eleitores (as) pela primeira vez.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

O primeiro turno das Eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro, 156.454.011 eleitoras e eleitores comparecerão às urnas para escolherem os novos representantes políticos.

Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital.

Segundo o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, os números são “efetivamente impressionantes” e demonstram “a pujança cívica da cidadania”, uma vez que os dados revelam “o maior eleitorado cadastrado da história brasileira”.

Varginha triplica número de eleitores menores de 18 anos

Conforme dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Varginha mais do que triplicou o número de eleitores (a), menores de 18 anos, um salto de 259 para 875.

Além disso, o município se destaca entre as quatro maiores cidades da região, com o maior número de pessoas com nome social votando. Em 2018 somente três pessoas utilizavam, agora são 25, o nome social se refere ao nome próprio pelo qual pessoas transgênero, transexuais e travestis desejam ser chamadas.

Ainda de acordo com os dados do TRE-MG, neste ano o município terá mais de 100 mil eleitores (a) pela primeira vez. Um crescimento de aproximadamente 4% em comparação com as últimas eleições. As mulheres representam 52,53% do eleitorado, crescimento de mais de 0,5%. O número de eleitores (a) com deficiência também teve alta de 193 para 300.

Eleitores (as) com mais de 70 anos também registraram alta, o número saltou de oito mil para quase 10 mil nesta faixa etária. Ainda conforme o TRE-MG, 87 eleitores (as) tem mais de 100 anos.

*Com informações TRE-JUS