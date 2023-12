Núcleo da Saúde do Unis realiza o III Congresso Multiprofissional da Saúde

O Congresso contou ainda com a interação das Unidades de São Lourenço, Três Pontas e Pouso Alegre.

Foto: Grupo Unis

De 27 a 28 de novembro, com o objetivo de apresentar pesquisas no âmbito científico, foi realizado o III Congresso Multiprofissional da Saúde (CMS).

“No dia 27 de novembro, os alunos de todos os períodos do curso de Medicina Veterinária receberam as palestrantes Dra. Ana Paula Peconick da UFLA e a Dra. Giovana Moreira da UAM, que palestraram sobre imunossenescência e anestesiologia. Neste III CMS, os alunos puderam entender que, mesmo na fase geriátrica, os cães e gatos devem sempre receber todos os cuidados necessários para a qualidade de vida”, refletiu o professor do curso, Jeferson Bertoldo.

O Congresso contou com a submissão de trabalhos nas áreas de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia. “Contamos com 842 participantes inscritos, com a submissão de 117 trabalhos, com o tema central ‘Longevidade em foco: contribuições da área da saúde no processo de envelhecimento’. Também tivemos 8 palestras, 2 minicursos e 1 mesa-redonda, com diferentes profissionais da área da saúde, além das apresentações de trabalhos de diferentes cursos”, disse a Profa. Hadassa Santos, coordenadora do evento e membro do Departamento de Pesquisa do Unis.

Para o coordenador do Departamento de Pesquisa da instituição, Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior: “O CMS vem crescendo a cada ano e mostrando a capacidade de produzir pesquisa e grandes estudos no Grupo Unis. Isso consolida o potencial da nossa área de saúde em um momento em que a instituição planeja a implantação do curso de Medicina”.

O Congresso contou ainda com a interação das Unidades de São Lourenço, Três Pontas e Pouso Alegre. “O III CMS na Faculdade Unis Pouso Alegre, foi um sucesso. Contamos com apresentações dos TCCs dos formandos em Educação Física, que apresentaram seus trabalhos em formato de resumo expandido durante a exposição de banners. Também houve apresentações de artigos completos da Psicologia e apresentações orais dos resumos expandidos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia. O III CMS envolveu mais de 60 alunos dos cursos da área da saúde, seja nas apresentações de trabalhos ou nas palestras e mesas-redondas”, disse o professor, Gabriel Santos.

Fonte: Grupo Unis