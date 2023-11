Novo golpe envolvendo o Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Varginha

A comunicação do Setor de VISA com o cidadão é realizada somente através dos canais oficiais amplamente divulgados.

Foto: CSul

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Vigilância Sanitária (VISA) faz novamente um alerta a toda população sobre golpes envolvendo o referido serviço.

Recentemente alguns proprietários de estabelecimentos odontológicos relataram ter recebido ligações de um “fiscal da Vigilância Sanitária de Varginha” informando que havia denúncia em desfavor do estabelecimento, mas que o histórico da empresa demonstrava o contrário. Para encerramento da demanda era necessário entrar em um “link” que seria encaminhado por mensagem (SMS).

Reiteramos que eventuais “pendências” junto à VISA, são comunicadas ao Setor regulado, através da emissão de documentos fiscais oficiais (Relatórios de Inspeção, Notificação Preliminar/Auto de Infração) com a posterior ciência do responsável legal/técnico. A comunicação do Setor de VISA com o cidadão é realizada somente através dos canais oficiais amplamente divulgados.

Reforçamos que ao receber este tipo de contato, a prática deve ser denunciada aos órgãos públicos competentes para que as medidas adequadas sejam tomadas.

Nossos canais de comunicação oficiais são:

Tel: 3690-2204 e 3690-2208

Cel: (35) 97601-0907

Email: vigilanciasanitaria@varginha.mg.gov.br

Fonte: Prefeitura de Varginha