Novo Delegado da Polícia Federal de Varginha toma posse

Evento aconteceu no teatro do Colégio Fessul, e contou com representantes do Executivo, Legislativo e autoridades.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira, 18, durante uma solenidade, o novo delegado da Polícia Federal em Varginha, Walace Alípio Gonçalves, tomou posse. O evento aconteceu no teatro do Colégio Fessul, e contou com a presença do Prefeito Leonardo Ciacci, representantes do Executivo, Legislativo e autoridades.

Em sua fala, o novo delegado reforçou que a valorização e o empenho dos servidores é fundamental para manter o alto nível de atuação da delegacia. “Para construir juntos um ambiente de respeito, eficiência e propósito institucional”, concluiu.

O Prefeito Leonardo Ciacci parabenizou o novo delegado e a atuação da Polícia Federal. “Externamos nossos parabéns ao Walace que, temos certeza, dará continuidade ao excelente trabalho realizado pela Polícia Federal em Varginha. Nossa cidade agradece e parabeniza o novo delegado”.

Fonte: Prefeitura de Varginha