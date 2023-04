Novo Acelerador Linear adquirido pela Prefeitura de Varginha é o único no Estado de MG

As tecnologias avançadas do sistema permitem o tratamento de uma ampla gama de casos, incluindo próstata, mama, cabeça e pescoço e muitos outros tipos de cânceres.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Acelerador Linear Halcyon é o único no estado de Minas Gerais. O equipamento, que chegou a Varginha, no sábado, 22, possui tecnologia inovadora para tratamentos avançados não invasivos em pacientes com câncer tratados na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON – do Hospital Bom Pastor.

O Halcyon oferece tratamentos de alta qualidade com radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e RapidArc® guiadas por imagem, duas técnicas avançadas que focalizam o feixe de tratamento no tumor e minimizam o impacto nos tecidos e órgãos saudáveis ao redor.

As tecnologias avançadas do sistema permitem o tratamento de uma ampla gama de casos, incluindo próstata, mama, cabeça e pescoço e muitos outros tipos de cânceres.

Fonte: Prefeitura de Varginha