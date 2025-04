UNIS: Novidade na Pós-Graduação: conheça a Plataforma A+

A nova plataforma oferece uma experiência de aprendizado ainda mais completa, com recursos inovadores, navegação intuitiva

Estamos iniciando uma nova fase em nossa trajetória educacional! Com a chegada da Plataforma A+, damos um passo importante rumo a um ambiente virtual mais moderno, dinâmico e conectado com as transformações do mundo da educação.

e um suporte que realmente faz a diferença no seu dia a dia acadêmico. É o começo de um novo capítulo, pensado para impulsionar o seu desenvolvimento profissional.

E para marcar esse momento especial, preparamos uma condição imperdível:

60% de desconto em cada um dos cursos oferecidos pela pós-graduação, válidos exclusivamente para o plano de pagamento em 12 vezes!

Desconto exclusivo para colaboradores e professores.

Confira as opções:

🔹 Metodologias Ativas e Inteligência Artificial na Educação

Duração: 6 meses

Plataforma: A+ Educação

🔹 MBA em Gestão Estratégica e Organizacional

Duração: 6 meses

Plataforma: A+ Educação

É isso mesmo: mais conhecimento, novas oportunidades e um investimento que cabe no seu bolso — com desconto direto em folha de pagamento, para quem optar por essa modalidade.

Aproveite essa oportunidade para atualizar seus conhecimentos, ampliar sua visão de futuro e se destacar ainda mais na sua área de atuação!

Garanta já sua vaga!

Inscreva-se pelo site: posead.unis.edu.br ou chame no WhatsApp: (35) 9738-7488

Fonte: Grupo Unis