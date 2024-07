Novas marcas chegam ao Via Café Shopping Center no 2º Semestre

Em apenas 8 anos, o Via Café Shopping já se consolidou como a principal referência em compras no Sul de Minas, visto que trouxe para a região, marcas nacionais e internacionais e que não eram vistas no interior.

Foto: Divulgação / Via Café Shopping Center

“Experiências diversificadas” são as palavras que resumem o atual momento do Via Café Shopping Center, em Varginha. Em 2024, o empreendimento – que recentemente bateu recordes de vendas e de público desde a inauguração – comemora a boa fase com a assinatura de novos contratos. Até o fim do ano, quatro importantes operações chegam para ampliar o mix de lojas.

Entre as novidades está a chegada da Caedu, rede varejista de moda popular, conhecida em todo o país por ter sido fundada, na região do Brás, em São Paulo. No Via Café, a marca, que possui mais de 80 lojas espalhadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, funcionará em uma área de 1,3 mil m², e reunirá produtos variados dos segmentos feminino, masculino e infantil.

A Ternos Tardioli, marca masculina que vende ternos, peças elegantes e acessórios para ocasiões formais, também será aberta no próximo semestre. A loja terá cerca de 145 m², e será instalada ao lado da Havan. Abrindo a sua primeira loja em Minas Gerais, a ScentStore Perfumaria e Cosméticos oferece produtos multimarcas de alto luxo. Já a Azul Viagens, uma agência de turismo que oferece, entre os seus serviços, a venda de pacotes turísticos, hotéis e aluguel de carro, encerra o ciclo de inaugurações e será montada no corredor de acesso ao cinema.

Além de aberturas, também estão previstas duas importantes mudanças nas operações do shopping. A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) migrará para o corredor de acesso à Praça de Alimentação. Para proporcionar uma melhor experiência dos usuários da unidade, o novo espaço será mais moderno e de fácil acesso. Já o Boticário, que fica no acesso principal do shopping, vai ser transferido para uma área maior, no mesmo corredor. Após a mudança, a loja se tornará mais ampla, moderna, intuitiva e seguindo as novas tendências da marca.

De acordo com o gerente de Vendas e Marketing, Leonardo Andrade, em apenas oito anos, o Via Café Shopping Center já se consolidou como a principal referência em compras no Sul de Minas, visto que trouxe para a região, marcas nacionais e internacionais e que não eram vistas no interior.

“Ano a ano, nos empenhamos em oferecer aos nossos clientes, operações diversas e qualificadas, reafirmando o nosso compromisso de tornar a experiência do público cada vez mais completa. Afinal, no Via Café o cliente tem, no mesmo lugar, as melhores opções em compras, serviços, gastronomia e entretenimento”, diz.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center