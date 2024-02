Nova parceria entre ACIV e Sicoob Credivar promete benefícios aos associados

André Yuki solicitou benefícios especiais para os associados da ACIV, incluindo condições diferenciadas em taxas de maquininhas e empréstimos.

Foto: ACIV

Na última quinta-feira (22), o presidente da ACIV, SEHAV e ABRASEL, André Yuki, juntamente com o coordenador de comunicação e marketing, Henrique Avellar, e a líder do Departamento Comercial, Juliana Oliveira, recebeu representantes do Sicoob Credivar: o gerente de estratégias e negócios, Mateus Ferraz, e a supervisora de comunicação e marketing, Carol Naves.

Durante a reunião, André Yuki solicitou benefícios especiais para os associados da ACIV, incluindo condições diferenciadas em taxas de maquininhas e empréstimos. Além disso, enfatizou o interesse em contar com o apoio do Sicoob Credivar em projetos desenvolvidos pela entidade em benefício de seus associados.

Essa parceria promissora entre ACIV e Sicoob Credivar visa impulsionar o desenvolvimento e fortalecer as empresas de Varginha e região, oferecendo vantagens significativas para os associados.

Fonte: ACIV