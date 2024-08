Nova diretoria da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas toma posse

Solenidade de posse aconteceu no Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar marcou presença na solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas (ASSUL), na última sexta-feira (9/8), no Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha. A nova gestão, presidida por José Eduardo Nunes de Souza, atual presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Alterosa, assume o mandato para o triênio 2025/2028. A instituição, formada por mais de 50 sindicatos associados, seguirá com sua missão de exercer a defesa e a representatividade dos produtores rurais da região.

Ao assumir a liderança da ASSUL, o presidente expressa seu compromisso em continuar o legado construído ao longo de mais de três décadas pela instituição. “Nosso objetivo é continuar representando e defendendo os interesses do produtor. Estamos em uma região privilegiada, que é a maior produtora de café do Brasil e, também, diversificada em outras atividades agrícolas. Junto à nova diretoria, queremos fortalecer ainda mais essa representação e assegurar que o produtor rural seja atendido em todas as suas necessidades”, destacou o presidente.

O vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia; o diretor do Centro de Excelência em Cafeicultura, Roberto Barata; o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha e da Comissão Técnica do Café do Sistema Faemg, Arnaldo Bottrel, e o deputado federal, Emidinho Madeira, também participaram da solenidade, junto às demais lideranças políticas, às do agronegócio.

Renato Laguardia, destacou a importância da união e colaboração entre as entidades rurais e o Sistema. “Nós trabalhamos para que nossos Sindicatos Rurais sejam fortes, representativos e caminhamos todos juntos em prol de um único objetivo: atender o nosso produtor rural. O produtor tem que se sentir representado e a representação vem da união. Esta aliança entre o Sistema Faemg Senar e a ASSUL tem como foco unir e fortalecer os sindicatos rurais,” afirmou o vice-presidente.

DIRETORIA 2025-2028

José Eduardo Nunes de Souza

Presidente

Henrique Pacheco

Vice-presidente

Arnaldo Bottrel Reis

1° Tesoureiro

Leonardo Sandy Reis

2º Tesoureiro

Danilo Toledo Vilela Junior

1º Secretário

Elvira Alice Souza Ribeiro Terra

2ª Secretária

CONSELHO FISCAL EFETIVO:

Elder Maia dos Reis

Carlos Pereira Mota

Eugenio Mendes Diniz

CONSELHO FISCAL SUPLENTE:

Bruno Rodrigues Magalhaes

Marcos Antônio Salvador de Barros

Mario Guilherme P. Ribeiro do Vale

Fonte: Sistema Faemg Senar