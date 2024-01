Nova diretoria da ACIV terá como foco união, inovação e ações em prol dos associados

Diretoria foi eleita em dezembro de 2023, por aclamação, e vai conduzir a entidade no quadriênio 2024/2027.

Foto: ACIV

Aconteceu na noite de ontem (24), a posse da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha. A nova diretoria foi eleita em dezembro de 2023, por aclamação, e vai conduzir a entidade no quadriênio 2024/2027.

Após a prestação de contas e posse oficial, que aconteceu no auditório da ACIV, os novos diretores e convidados participaram de um jantar no restaurante Água Doce.

Na abertura do evento, o novo presidente, André Yuki, fez uso da palavra e falou sobre os desafios para esse mandato. “Precisaremos de um planejamento financeiro estratégico para aumentar o número de associados, identificando as oportunidades de captação de recursos, como parcerias, e buscando patrocínios e realizações de eventos que possam atrair investidores”, disse.

“Será um trabalho desafiador, sendo fundamental e necessário: empenho, dedicação, habilidades de gestão, inovação e ação para alcançar e realizar os novos objetivos”, destacou André.

André finalizou sua palavra falando sobre a importância da ACIV ter uma representatividade política para buscar melhorias para o setor e as mudanças que a nova gestão deverá realizar no estatuto da entidade. “Por fim, uma representatividade política forte será indispensável para buscar melhorias para o setor. Isso envolve participar de fóruns, conselhos, debater políticas públicas e ser uma voz ativa na defesa dos interesses dos associados e dos empresários. A entidade deve ser política e apartidária, e nunca deverá ser utilizada como trampolim político. Essa será a nossa primeira missão: alterar o estatuto, para que um membro da diretoria ou do conselho, caso participe de uma eleição ou assuma um cargo de confiança, deverá ser desligado do cargo e não somente se afastar”, finalizou.

O evento contou com a participação do vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci; do diretor da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA e Secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico de Caxambu, Amaro Gadbem; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Varginha – SINDVAR e vice-presidente da FECOMÉRCIO-MG, Aureliano Zanon; do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais – FEDERAMINAS, Valmir Rodrigues; do diretor financeiro da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais – FECON-MG, Janilton Marcel Paiva; do diretor do SENAC Minas, Edivaldo Amorim; da comandante do 24º Batalhão da PMMG, Tenente-Coronel Bianca Grossi; do presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais – CCCMG, Ricardo Schneider; do presidente da OAB Varginha, Alexandre Prado; do vice-presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais – FECITUR e Secretário de Cultura, Lazer e Turismo da cidade de Três Pontas, Alex Tiso; da secretária de Turismo de Varginha, Rosana Carvalho e da secretária municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça.

Presidente: André Yuki Yoshikai

Chef de cozinha, empresário do setor de alimentação há 28 anos, sócio-proprietário do restaurante Água Doce e Seo Haki Chopperia e Izakaya, está no cargo de presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha – Sehav, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, diretor da Associação Cultural Nikkey de Varginha, membro da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Frente da Gastronomia Mineira e do Conselho de Gestão da Rede Água Doce, produtor de eventos e organiza frequentemente eventos sociais e culturais.

Vice-presidente: Elisete Cristina Carvalho Ribeiro

A primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Associação Comercial, empresária há 13 anos, proprietária da Ouseuse Varginha, graduada em administração de empresas, possui diversos cursos como marketing, atendimento, vendas, gestão financeira, realiza eventos e desfiles de moda e é atuante no social.

Fonte: ACIV