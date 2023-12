Nova Área Azul em Varginha: Comerciantes são informados em reunião na ACIV

Motoristas que não cumprirem as regras serão notificados sobre a infração e receberão uma multa no valor de R$195,23, além de 5 pontos na carteira de habilitação.

Com o intuito de esclarecer os comerciantes locais sobre a recente implementação da Área Azul, uma reunião foi realizada nesta sexta-feira (15) na Associação Comercial de Varginha (ACIV). O evento contou com a presença do presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, do vice-presidente João Maiolini, da diretora de Desenvolvimento do Comércio e Indústria, Aline Guedes, além de autoridades municipais como o prefeito Verdi Lúcio Melo, o secretário de governo Honorinho Ottoni, o secretário de Obras e Serviços Urbanos Willian Gregório, o diretor do departamento de trânsito Gledston Cardoso, e Nilson Lopes, diretor comercial da Car Park, empresa responsável pela administração da nova Área Azul.

Na abertura da reunião, o prefeito Verdi destacou que a implantação da Área Azul será realizada com bom senso, buscando orientar os motoristas sobre sua utilização e funcionamento. Ele também mencionou diversos projetos em andamento pela prefeitura, incluindo um sistema de monitoramento inteligente por câmeras para reforçar a segurança na cidade.

“Estamos trabalhando para consolidar a economia de Varginha e implementando melhorias que resultam em significativa economia para a cidade, como a troca de lâmpadas para LED, gerando uma economia mensal de R$300 mil”, afirmou Verdi.

O presidente da ACIV expressou sua gratidão pela parceria e compromisso da prefeitura com os empresários. “Hoje só temos a agradecer por tudo que a prefeitura tem feito por nós. A revitalização do Centro era um pedido antigo que foi atendido e agora a implantação da Área Azul que será muito importante para o comerciante. Precisamos manter essa parceria de pé”, ressaltou Anderson.

Em seguida, Nilson Cardoso, gerente comercial da Car Park, fez uma breve apresentação sobre o novo sistema da Área Azul e esclareceu dúvidas dos comerciantes. Ele explicou que a fiscalização será realizada pela Guarda Civil Municipal e por um carro da Car Park equipado com câmeras que realizarão a leitura automática das placas dos veículos.

Os dados obtidos serão enviados a uma central, onde profissionais verificarão se o veículo está estacionado na vaga correta e respeitando o tempo de permanência conforme o bilhete adquirido. Motoristas que não cumprirem as regras serão notificados sobre a infração e receberão uma multa no valor de R$195,23, além de 5 pontos na carteira de habilitação.

“Existe uma preocupação muito grande do prefeito para que seja realmente uma Área Azul educativa e não punitiva”, destacou Nilson.

Principais informações sobre a Área Azul:

– Valor: R$2,00 por hora, com permanência máxima de duas horas na mesma vaga.

– Pagamento: Pode ser efetuado por QR Code nas placas da Área Azul, pelo App Vaga Legal ou em lojas credenciadas com o adesivo da Área Azul.

– Isenção: Pessoas com deficiência e idosos terão isenção, desde que estejam nas vagas demarcadas com identificação no para-brisa, com limite de duas horas.

– Motos: Isentas, desde que estacionadas no local determinado; motocicletas em vagas destinadas a automóveis estarão sujeitas à fiscalização.

– Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados, das 8h às 12h. Não haverá cobrança aos domingos e feriados.

– Ruas abrangidas: Praça José de Rezende Paiva – superior; Praça José de Rezende Paiva – inferior; Avenida Rio Branco – em toda sua extensão; Praça Governador Benedito Valadares – em toda sua extensão; Avenida Ministro Bias Fortes – em toda sua extensão; Avenida Rui Barbosa – em toda sua extensão; Rua Presidente Antônio Carlos – esquina com Rua Presidente Álvaro Costa; Rua Presidente Antônio Carlos – esquina com Avenida São José até esquina com Avenida Rui Barbosa; Rua Delfim Moreira – esquina com Avenida São José; Praça Pinto de Oliveira – em toda sua extensão; Rua Doutor Wenceslau Braz – em toda sua extensão; Rua Tenente Aviador Nogueira Neto – em toda sua extensão; Praça Quintino Bocaiuva – em toda sua extensão; Rua Alves e Silva – em toda sua extensão; Rua Santa Cruz – em toda sua extensão; Praça Santa Cruz – em toda sua extensão; Praça Champagnat – em toda sua extensão; Avenida São José – em toda sua extensão; Rua Presidente José Paiva – esquina com Avenida São José e esquina com Rua Tiradentes; Avenida Major Venâncio – em toda sua extensão; Praça Matheus Tavares – em toda sua extensão; Rua Tiradentes – esquina com Rua Presidente José Paiva e esquina com Rua Jacinto Foresti; Rua Silva Bittencourt – esquina com Praça Getúlio Vargas até esquina da Travessa Monsenhor Leônidas; Rua Valentim Couto – em toda sua extensão; Rua Dona Margarida – em toda sua extensão; Rua Alberto Cabre – esquina com Rua Dona Zica e Rua Arnaldo; Rua Alferes Joaquim Antônio – em toda sua extensão; Rua Dona Zica – em toda sua extensão; Rua Dona Cota – em toda sua extensão; Avenida Benjamin Constant – em toda sua extensão.

Com a implementação da Área Azul, Varginha busca otimizar o estacionamento nas vias centrais, promovendo a rotatividade e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade.

Fonte: ACIV