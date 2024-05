Nova área azul é tema de audiência pública na Câmara de Varginha

Foram convidados para participar do debate para responder aos questionamentos, representantes do Executivo e da empresa Área Azul.

Foto: Câmara de Varginha

Na próxima segunda-feira (27), às 9h, a Câmara de Varginha promove uma Audiência Pública para discutir a questão da Área Azul no Município. A audiência foi proposta pelo vereador Cabo Valério e será realizada no Plenário da Câmara.

Dentre os assuntos propostos pelo vereador para serem abordados estão: a forma de fiscalização do valor arrecadado; o valor repassado para o Município; a forma de contabilização do recurso e se seria condicionado à emissão de nota fiscal; a quem cabe fiscalizar os números e valores repassados para a Prefeitura; a tolerância máxima permitida para o estacionamento; o número de agentes trabalhando como fiscais; método de cobrança do período mínimo e máximo; situação de cobrança para pessoas com deficiência — PCD e sinalização de pontos gratuitos para idosos.

Foram convidados para participar do debate para responder aos questionamentos, representantes do Executivo e da empresa Área Azul.

Quem quiser participar com questionamentos e sugestões, pode comparecer diretamente do plenário ou pelos canais de comunicação da Câmara que irão transmitir o evento ao vivo. Facebook: camaramunicipaldevarginha ou Youtube: @CamaradeVarginha.

Fonte: Câmara de Varginha