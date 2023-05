No dia do Gari, os profissionais da Coleta de lixo de Varginha recebem homenagem

O café especial foi servido na sede da Semea, e contou com a presença do vice-prefeito e do Secretário Municipal de Meio Ambiente

Foto: Prefeitura de Varginha

Seguindo a tradição de todos os anos, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu nessa terça-feira, 16 de maio, uma singela homenagem especial aos nossos profissionais.

O café especial foi servido na sede da Semea, e contou com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do Secretário Municipal de Meio Ambiente: Cláudio Abreu, além de toda equipe da Semea, que na oportunidade parabenizou a todos pelo dia e agradeceu como conduzem o serviço prestado em nossa cidade, além da alegria e sorriso no rosto.

“O respeito de vocês com a população, é digno de reconhecimento e agradecimento”, afirmou o vice-prefeito Leonardo Ciacci.

“Um simples agradecimento para aqueles que são essenciais”, acrescentou toda equipe da Semea.

Parabéns, nossos guerreiros!

Fonte: Prefeitura de Varginha