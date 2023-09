No dia 6 de Outubro tem O Embaixador Gusttavo Lima, em Varginha

O Embaixador está chegando em Varginha! Dia 06 de outubro no Parque de Exposições.

Foto: Divulgação / Barry Eventos

Em Varginha, o Embaixador chegou com tudo! O aguardado show com Gusttavo Lima promete ser inesquecível. Além da música de alta qualidade, temos orgulho em oferecer as melhores bebidas para tornar sua noite ainda mais especial. Os espaços foram cuidadosamente preparados para garantir alta qualidade em todos os aspectos, proporcionando a você uma experiência única. Viva essa noite memorável!

Confira o cronograma:

Fonte: Barry Eventos