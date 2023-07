Neste sábado tem vacinação na Central Municipal de Vacinas

Mantenha seu cartão de vacinas atualizado e de todos os familiares, prevenir é o melhor remédio.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que no próximo sábado, 29 de julho, a Central Municipal de Vacinas estará atendendo de 08h às 16h.

Mais uma oportunidade para atualização do esquema vacinal, bem como receber a aplicação das vacinas de campanha para as pessoas que ainda estão com as doses pendentes.

A Campanha de Vacinação contra Influenza e ampliação da vacinação contra Meningite C estão previstas para encerramento no dia 31/07/2023, sendo assim este será o último sábado para imunização contra essas doenças.

A vacina contra Influenza está disponível para a população geral a partir dos 6 meses, já a vacina contra Meningite C está disponível a partir dos 11 anos.

Com o intuito de favorecer o acesso aos imunizantes a Central Municipal de vacinas, neste dia, estará disponibilizando as vacinas contra Influenza, Meningite C e Covid-19, como também todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para atualização dos esquemas vacinais em atraso.

Central Municipal de Vacinas

R. Santa Catarina, 480 Bom Pastor (35)3690-1828

Mantenha seu cartão de vacinas atualizado e de todos os familiares, prevenir é o melhor remédio.

Fonte: Prefeitura de Varginha