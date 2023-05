Necessidade de Inovar na Educação Jurídica foi tema do III Encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas

O Conselho Jurídico é uma iniciativa do Núcleo de Direito do Unis com foco no desenvolvimento, tendo como propósito estimular o debate no âmbito jurídico da região.

Foto: Grupo Educacional Unis

Na última quinta-feira (25/05), o Grupo Unis, por meio do Núcleo de Direito, realizou o III Encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas Gerais, cujo tema foi “Educação Jurídica, Inovação e Tecnologia”, com a participação da Profa. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis.

Nesse encontro, que reuniu acadêmicos, advogados e autoridades do âmbito jurídico da região, discutiu-se a necessidade de repensar a educação jurídica diante das transformações digitais e do mundo em constante processo de inovação.

Temas como Inteligência Artificial, o modelo de educação tradicional não apenas nos cursos de Direito, mas também na sociedade como um todo, e processos de inovação foram debatidos, suscitando discussões sobre o papel do profissional do Direito nessa nova sociedade.

O Conselho Jurídico é uma iniciativa do Núcleo de Direito do Unis com foco no desenvolvimento, tendo como propósito estimular o debate no âmbito jurídico da região.

Fonte: Grupo Educacional Unis