Natal em Varginha

Comércio funciona até 22hs de sábado (23); Lojas do Via Café até sábado atendem até 23hs; domingo ambos atendem até 18hs

Faltando apenas 4 dias para a famosa ceia de Natal, que tradicionalmente as famílias Católicas comemoram do dia 24/12 para 25/12, os consumidores de Varginha e região, que ainda não compraram seus presentes para familiares e amigos, encontram em Varginha um grande diferencial para as compras de fim de ano; isso por que o comércio do centro da cidade e bairros, estão funcionando até sábado (23/12), até às 22 horas e no domingo, dia 24/12, até às 18 horas.

Já o Via Café Shopping Center também está funcionando em horário especial; Até sábado, 23 de dezembro, lojas, quiosques, farmácia e praça de alimentação ficarão abertas até às 23 horas. Nestes dias, o Supermercado funcionará das 9h às 22h. O Cinema e a academia irão operar, durante neste período de festas, de acordo com a programação disponível nos próprios sites.

Já na véspera de natal, 24/12, as compras podem ser realizadas das 10h às 18h (lojas e quiosques).

Operações de alimentação e lazer permanecerão abertas das 11h às 23h; a farmácia, das 8h às 18h e o supermercado, das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro o shopping estará fechado e apenas o Cinema funcionará, conforme sua programação.

De acordo com a coordenadora de Marketing do Via Café, Priscila Pompeu, os dias que antecedem o natal são realmente os mais utilizados para as compras.

“Após o recebimento da última parcela do 13º salário, muitas pessoas aproveitam para adquirir os presentes que ainda faltam e também para comprar os itens de alimentos e bebidas que irão compor as ceias de natal e réveillon. Por isso, para que nossos clientes possam fazer suas compras com mais tranquilidade e sem correria, ampliamos o nosso horário de atendimento”, afirma.

Decoração de Natal

Diga-se de passagem, este ano sim a prefeitura de Varginha realizou um Natal de outro mundo, a final, nada mais, na menos, que, 96% da população aprovaram a decoração natalina.

A equipe do Diário Correio do Sul esteve por vários dias nas praças do ET, praça da Fonte, na avenida Rio Branco, avenida Presidente Antônio Carlos, Dilfim Moreira, no Calçadão, e o que se ouve o tempo inteiro são elogios, elogios e elogios.

De fato quem passa por estes locais, confundem estar passando por uma cidade luz, a final por todo lado que se olha tem iluminações e decorações natalinas.

Parabenizamos à atual administração por tamanho bom gosto e pelo incrível projeto.

