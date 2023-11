Natal de Sorrisos do Unis leva diversão e cultura à comunidade em Varginha

Ação contou com a presença dos Embaixadores do Cuidado, professores e alunos dos cursos de saúde do Unis que oferecem atendimentos gratuitos à comunidade.

Foto: Grupo Unis

No último sábado (25/11), a Responsabilidade Social do Unis e a Atlética XXII de Outubro, realizaram o II Natal de Sorrisos, no Parque Rinaldi, em Varginha.

Promovendo uma manhã de muita diversão e apresentações culturais, a ação contou com a presença dos Embaixadores do Cuidado, professores e alunos dos cursos de saúde do Unis que oferecem atendimentos gratuitos à comunidade. Além disso, o II Natal de Sorrisos trouxe pintura de rosto, dança, cama elástica, algodão doce e a presença do Papai Noel distribuindo brinquedos para as crianças presentes.

“Foi uma manhã de muita diversão, interação e convivência, reafirmando mais uma vez o trabalho socialmente responsável da nossa instituição”, comentou a Assistente Social do Unis, Beatriz Rocha.

Fonte: Grupo Unis