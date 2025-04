Natação de Varginha é destaque em Torneio Regional

Esta foi a 1º competição do ano, uma competição que serve de preparação e avaliação para as competições estaduais.

Foto: Prefeitura de Varginha

Neste fim de semana a equipe de natação da SEMEL de Varginha participou, em São Sebastião do Paraíso – MG, do Torneio Regional AR-SUL e Circuito Mineiro Vinculado de Natação, eventos oficiais da Federação Aquática Mineira que foram realizados simultaneamente.

“Nossos atletas deram show, tivemos 90% da equipe com excelentes melhoras de tempos e alguns resultados inesperados devido a melhora significativa que alcançou”, disse o secretário de Esporte, Mílton Júnior.

Esta foi a 1º competição do ano, uma competição que serve de preparação e avaliação para as competições estaduais. “A avaliação foi ótima, estamos no caminho certo e teremos um ano maravilhoso, visto o que os atletas apresentaram neste evento. Pequenos erros na parte técnica foram observados, e correções serão feitas até a mudança da fase da periodização. Avaliou o técnico da equipe Prof. Wagner Sartini.

Resultado Geral

Provas Individuais

Medalhas de 1º lugar – 67

Medalhas de 2º lugar – 23

Medalhas de 3º lugar – 11

Provas Revezamento

Medalhas de 1º lugar – 05

Total de medalhas – 101 medalhas

Índices de participação em campeonatos estaduais – 3 índices

NUMERO DE EQUIPES – 04 EQUIPES

ATLETAS de Varginha– 29 ATLETAS

NÚMEROS DE ATLETAS Geral– 118 ATLETAS

Próximos Eventos

12/04 – II Torneio Regional Sul – Varginha ( Categorias Pré mirim a Júnior)

13/04 – II Festival Máster – Varginha

Fonte: Prefeitura de Varginha