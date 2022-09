NAF do Unis ultrapassa a marca de 50 mil atendimentos em 2022

NAF do Unis em Varginha lidera o ranking nacional, realizando um total de 50.385 atendimentos até a data de divulgação da lista pela Receita Federal.

No dia 09 de setembro, a Receita Federal divulgou uma relação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Brasil que mais realizaram atendimentos em 2022 até o momento.

Mais uma vez, o NAF do Unis em Varginha lidera o ranking nacional, realizando um total de 50.385 atendimentos até a data de divulgação da lista pela Receita Federal.

No mês de maio, o NAF do Unis em Varginha já ocupava o primeiro lugar do ranking de serviços ofertados em 2022, sendo responsável por mais de 30% de todos os atendimentos do Brasil.

Com estes números atualizados, mais uma vez, o NAF do Unis lidera o ranking nacional de atendimentos da Receita Federal, repetindo os ótimos resultados alcançados desde 2019, que vêm colocando o NAF do Unis em Varginha como o que mais realiza atendimentos em todo o Brasil, por quatro anos consecutivos.

Sobre o NAF do Unis

Em 2018 uma parceria inédita entre a Receita Federal e o Grupo Unis deu luz ao NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que oferece assistência tributária e fiscal à comunidade de Varginha e região, com atendimentos conduzidos pelos alunos do curso de Ciências Contábeis.

A Receita Federal vem dedicando uma atenção especial ao gerenciamento dos NAF e na capacitação de seus alunos desde o final de 2017. A cada ano o número de atendimentos aos cidadãos cresce e supera as expectativas.

O NAF do Unis auxilia os contribuintes em demandas relacionadas, principalmente a: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, MEI – Micro Empreendedor Individual e Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Ciências Contábeis

O curso de Ciências Contábeis do Grupo Unis busca uma formação onde o profissional possa atuar de forma ampla, tanto no setor público como no privado.

O curso segue o padrão adotado pelo Grupo que alia qualidade e conexão com o mercado de trabalho através da prática da profissão, como acontece com os universitários que realizam atendimentos reais através do NAF, e são os verdadeiros responsáveis pelos resultados alcançados ano após ano pelo Núcleo do Unis.

Para saber mais sobre o curso de Ciências Contábeis, e viver a prática da profissão em um NAF líder de atendimentos no Brasil,

