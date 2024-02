NAF do Unis lidera o ranking nacional de atendimentos da Receita Federal pelo quinto ano consecutivo

Acesse portal.unis.edu.br/naf para conferir todos os atendimentos que o NAF do Unis oferece para a população gratuitamente e faça a sua inscrição!

Foto: Grupo Unis

A Receita Federal divulgou a relação oficial dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Brasil que mais realizaram atendimentos durante todo o ano de 2023. E mais uma vez, pelo quinto ano consecutivo desde 2019, o NAF do Unis em Varginha liderou o ranking nacional, realizando um total de 74.345 atendimentos.

“Mais uma vez, o NAF do Unis reitera o seu compromisso com a comunidade liderando o ranking nacional de atendimentos da Receita Federal, repetindo os ótimos resultados alcançados desde 2019. Além de se firmar como o núcleo que mais realiza atendimentos em todo o Brasil, por cinco anos consecutivos, o NAF do Unis em Varginha reforça o compromisso da instituição de promover o desenvolvimento profissional dos nossos alunos, que aprofundam diariamente suas práticas alcançando os melhores resultados do país, e de ser um agente transformador para a realidade da nossa comunidade, oferecendo serviços tão importantes para a nossa gente”, destacou o Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Felipe Flausino.

Sobre o NAF do Unis

Em 2018 uma parceria inédita entre a Receita Federal e o Grupo Unis deu luz ao NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que oferece assistência tributária e fiscal à comunidade de Varginha e região, com atendimentos conduzidos pelos alunos do curso de Ciências Contábeis.

A Receita Federal vem dedicando uma atenção especial ao gerenciamento dos NAF e na capacitação de seus alunos desde o final de 2017. A cada ano o número de atendimentos aos cidadãos cresce e supera as expectativas.

Em 2021, a parceria do Unis com a Receita Federal evoluiu mais uma vez, dando origem ao primeiro NAF Aduaneiro do Sul de Minas, encabeçado pelos alunos e professores do curso de Administração-Comércio Exterior do Unis.

Na área fiscal, o NAF orienta a população em serviços como: Regularização do CPF; Informações sobre o Auxílio Emergencial; Orientações sobre Imposto de Renda Pessoa Física; e Serviços do MEI – Micro Empreendedor Individual.

Na área do Comércio Exterior, o NAF trabalha com Habilitação Radar / Siscomex; Importação; Exportação; Classificação Fiscal; e Orientações diversas para o despacho aduaneiro de pequenas empresas.

Acesse portal.unis.edu.br/naf para conferir todos os atendimentos que o NAF do Unis oferece para a população gratuitamente e faça a sua inscrição!

Ciências Contábeis

O curso de Ciências Contábeis do Grupo Unis busca uma formação onde o profissional possa atuar de forma ampla, tanto no setor público como no privado.

O curso segue o padrão adotado pelo Unis que alia qualidade e conexão com o mercado de trabalho através da prática da profissão, como acontece com os universitários que realizam atendimentos reais através do NAF, e são os verdadeiros responsáveis pelos resultados alcançados ano após ano pelo Núcleo do Unis.

Para saber mais sobre o curso de Ciências Contábeis, e viver a prática da profissão em um NAF líder de atendimentos no Brasil, acesse vestibular.unis.edu.br.

Fonte: Grupo Unis