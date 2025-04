NAF da UNIFAL Varginha conquista certificação ouro

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do campus Varginha foi destaque pelo conjunto de ações desenvolvidas em 2024

Foto: UNIFAL-MG

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da UNIFAL-MG campus Varginha, celebrou uma conquista de dimensão estadual e nacional: a certificação ouro concedida pela Receita Federal do Brasil pelo conjunto de ações desenvolvidas em 2024. O reconhecimento posiciona o NAF da UNIFAL-MG na 7ª colocação nacional e em 4º lugar no ranking dos NAFs mineiros, destacando a Universidade pela promoção da cidadania fiscal, previdenciária e pelo impacto comunitário.

A cerimônia de premiação foi realizada no dia 03/04, na Superintendência Regional da Receita Federal na 6ª Região Fiscal, em Belo Horizonte (MG). O evento reuniu representantes dos NAFs premiados, autoridades da Receita Federal do Brasil e parceiros regionais, com uma programação que incluiu palestra sobre estatísticas dos núcleos em 2024 e novidades para o ano de 2025, entrega oficial dos certificados e coquetel de encerramento. Entre os presentes estavam os professores do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Larissa Gonçalves Souza, coordenadora do NAF Previdenciário, Pedro Papandrea, coordenador do NAF Comércio Exterior (COMEX), e Paulo Roberto Rodrigues, diretor do campus Varginha.

A professora Larissa destaca que “a premiação é uma grande conquista para a UNIFAL-MG, não só pelo reconhecimento institucional, mas principalmente por validar o impacto positivo que o NAF tem na vida das pessoas. É a demonstração de que estamos cumprindo nosso papel social, levando conhecimento e assistência gratuita para quem precisa”. Ela ressalta que o resultado é fruto do esforço conjunto dos professores, alunos e parceiros institucionais envolvidos na extensão e prestação de serviços à comunidade.

Sobre o NAF UNIFAL-MG

O NAF UNIFAL-MG possui três núcleos de atuação — Contábil e Fiscal (coordenado pela professora Natália Garcia), Previdenciário (coordenado pelos professores Larissa Gonçalves Souza e Wesllay Ribeiro) e Comércio Exterior/COMEX (coordenado pelo professor Pedro Papandrea) — que, em 2024, ampliaram o alcance e a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. Entre os atendimentos gratuitos realizados, estão orientações fiscais e previdenciárias a pessoas de baixa renda, MEIs, micro e pequenas empresas, organizações da sociedade civil e pequenos proprietários rurais.

Além do atendimento personalizado, o reconhecimento da Receita Federal veio fortalecer a vocação inovadora do núcleo: o NAF desenvolveu e compartilhou materiais educativos, promoveu palestras de educação previdenciária para estudantes do ensino médio, participou de entrevistas em telejornais com orientações sobre imposto de renda, e lançou o podcast “NAF Previdência”. Este último, segundo a professora Larissa, é fruto de parcerias com a Receita Federal e o INSS, e tem se mostrado “um canal fundamental para democratizar o conhecimento previdenciário, tornando-o acessível a públicos diversos, como escolares, mulheres em situação de vulnerabilidade e universitários”. Durante a cerimônia de premiação, a iniciativa foi elogiada por Thays Brito Penido, representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal, como exemplo de boa prática e inovação em Minas Gerais.

O professor Pedro Papandrea complementa: “O NAF UNIFAL-MG vem se consolidando como um importante aliado do contribuinte de baixa renda, agregando cada vez mais serviços e tipos de atendimentos, somando esforços de professores e alunos à comunidade em geral”.

A agenda do NAF inclui horários fixos e atendimento presencial: o NAF Contábil e Fiscal e o NAF Previdenciário funcionam às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, na sala B209 do campus Varginha. O NAF COMEX opera por agendamento via e-mail (naf@unifal-mg.edu.br).

Fonte: UNIFAL-MG