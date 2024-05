Mutirão da Dengue de quarta-feira será no bairro Vila Mendes

Haverá divulgação com o auxílio de carro de som e orientações aos moradores do local nos dias anteriores ao mutirão.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Ambiental, informa que o Mutirão da Dengue desta quarta-feira, 15, será realizado no bairro VILA MENDES, (o mutirão se estenderá por mais dias se for necessário).

Nesse dia o bairro será contemplado com mais um Mutirão de Limpeza, a fim de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos.

Solicitamos aos moradores para que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h, todos os materiais inservíveis como: móveis velhos, latas, plásticos, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez!

Ressaltamos que NÃO serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção.

Haverá divulgação com o auxílio de carro de som e orientações aos moradores do local nos dias anteriores ao mutirão.

O Mutirão conta com o apoio e colaboração das secretarias de Obras (limpeza Urbana), Meio Ambiente, Educação (Manutenção) e Setor de Imprensa.

Lembrem-se:

” Bairro limpo é sinônimo de bairro saudável…”

” O lixo que você joga nas ruas, terrenos baldios e no quintal da sua casa, acaba voltando pra você mesmo em forma de doenças”.

Denuncie! Setor de Vigilância Ambiental: (35) 3690-2230 (também é WhatsApp)

Fonte: Prefeitura de Varginha