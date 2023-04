Museu Municipal proporciona atividades criativas como fonte de conhecimento

O projeto é realizado pelo empreendedor Moisés Tadeu Terra.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Museu Municipal de Varginha tem proporcionado a toda comunidade, sempre no primeiro domingo do mês, atividades ligadas às artes cênicas como forma de despertar o interesse pelo gosto da leitura e o imaginário dos pequeninos.

Seja conhecendo os objetos e peças do museu ou se transformando em artistas a partir das apresentações, oficinas, desenhos, jogos e atividades, os nossos visitantes podem viver e vivenciar a arte interpretando, imaginando e criando.

De acordo com o diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, “os museus nos processos pedagógicos exercem papel fundamental, pois possibilitam aos interessados, em especial às crianças, à pesquisa a partir da história e da conservação de objetos, documentos e obras, bem como a interatividade nos casos onde isso é possível”.

Ainda segundo o diretor, muitos pais se surpreendem com o comportamento dos seus filhos quando estão fazendo uma visita a um museu, pois, não imaginam que eles tenham tamanho interesse em conhecer com detalhes as exposições e possibilidades oferecidas.

No último domingo (02/04), as crianças puderam prestigiar o espetáculo “Os Palhaços que Mergulham na Maionese e Escorregam no Ketchup” que buscou através das histórias e brincadeiras momentos de prazer e convivência com a literatura.

O espetáculo é de autoria de Lindon Lopes e Marcos Misael, com interpretação de Augusto Oliveira e Oleir Libório, figurinos de Luana Catarine Costa, Cabeças de Ronaldo Regio, produção de Vitor Rodrigues Kramer Araújo; da Kramer Produções, Cia Sagitarius de Teatro e direção de Marcos Misael.

O projeto é realizado pelo empreendedor Moisés Tadeu Terra. É viabilizado pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Unimed.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha