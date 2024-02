Museu Municipal promove exposição “Carnaval de Varginha: recordar é viver”

Os antigos carnavais da cidade estarão em destaque, sendo retratados por meio de painéis e fotografias.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Começa nesta terça-feira (06/02) a exposição “Carnaval de Varginha: recordar é viver” no Museu Municipal. Os antigos carnavais da cidade estarão em destaque, sendo retratados por meio de painéis e fotografias.

De acordo com o diretor do Museu Municipal, Paulo Sérgio Rosa, a exposição resgata momentos de alegria e descontração do povo varginhense. “São fotografias que mostram os desfiles que aconteciam na Avenida Rio Branco e em clubes da cidade, com personagens que marcaram a história de Varginha como o Tchá Tchá, o mais popular Rei Momo de Varginha, que aguçava a curiosidade das crianças e dos adultos quando entrava no salão”, ressalta o diretor do Museu Municipal.

Há ainda uma fantasia do ET usada pelo artista Michel Pedro durante o desfile da Escola de Samba São Clemente, no Rio de Janeiro.

Em todos os dias da exposição os pais poderão levar as crianças das 14h às 15h para “pularem carnaval”, com diversão garantida com as marchinhas e apetrechos carnavalescos.

A iniciativa com apoio da Biblioteca Pública. Os painéis foram elaborados pelo servidor aposentado da Fundação Cultural, Cláudio Henrique Martins.

A exposição ficará aberta à visitação até a próxima sexta-feira (09/02), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Grupos podem fazer agendamentos pelo telefone (35) 3690-2716. O Museu Municipal fica localizado na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha