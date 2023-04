Museu Municipal e Biblioteca Pública de Varginha promovem a semana dos Povos Indígenas

O evento comemora também o Dia dos Povos Indígenas, em 19 de abril, que substituiu a partir de 2022 o tradicional Dia do Índio.

De 17 a 20 de abril, o Museu Municipal e a Biblioteca Pública de Varginha realizam a Semana Cultural Indígena, com uma programação composta por uma exposição e um lançamento de livro.

A programação da Semana dos Povos Indígenas se faz necessária para um aprofundamento a respeito da história indígena local, ainda mais considerando, por exemplo, os vestígios descritos pelo Dr. Alcebíades Viana de Paula e as pesquisas do PRONAPA na região. O evento comemora também o Dia dos Povos Indígenas, em 19 de abril, que substituiu a partir de 2022 o tradicional Dia do Índio.

De acordo com o diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, “é necessário chamar a atenção da comunidade varginhense para a importância do povo indígena na formação local, seja na sociedade ou na cultura”.

O Museu Municipal e a Biblioteca Pública estão localizados na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro (abaixo da Igreja Matriz). Mais informações pelo (35) 3690-2716 ou ainda pelo WhatsApp (35) 3690-2141.

Confira a programação:

✳ 17 a 20 de abril de 2023

Mostra “A história dos povos indígenas locais e seu patrimônio”

Local: Museu Municipal

Visitação: 8h às 12h e das 13h às 17h

Entrada gratuita

✳ 19 de abril de 2023, às 18h30

Lançamento do livro “Cataguá nas Catanduvas: ocupação humana e história indígena do município de Varginha – MG”

A publicação da Fundação Cultura de Varginha tem a autoria do arqueólogo Otávio Augusto Freitas e do historiador Gustavo Uchôas Guimarães

Local: Biblioteca Pública Municipal

Entrada gratuita