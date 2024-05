Museu Municipal de Varginha oferece atividades na 22ª Semana Nacional de Museus

Na sexta-feira (17/05), 10h às 11h30, acontecerá a roda de conversa “Pesquisas e seus resultados com acervos museais”.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Museu Municipal de Varginha integra nos dias 16 e 17 de maio a programação nacional da 22ª Semana Nacional de Museus, com o tema “Museus, educação e pesquisa”. O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram e contará com mais de 1.080 museus e instituições culturais e educativas em todo o Brasil para celebrar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

Na próxima quinta-feira (16/05), das 14h às 15h, haverá a palestra “Museus – impulsionadores de educação e pesquisa”, com o professor e escritor Gustavo Uchôas, autor do livro “Cataguá nas Catanduvas: Ocupação humana e história indígena do município de Varginha-MG”.

Na sexta-feira (17/05), 10h às 11h30, acontecerá a roda de conversa “Pesquisas e seus resultados com acervos museais”. Os professores Alex Donizeti do Rosário, Claudenir Santos e Maria Silvania Batista e seus alunos propuseram-se a gravação de um vídeo, para sensibilizar a comunidade acerca da importância da preservação, não somente do patrimônio cultural, mas de todo bem público.

As iniciativas são abertas ao público. Não é necessária a inscrição prévia. O Museu Municipal de Varginha funciona na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2716.

Confira a descrição das atividades:

Palestra “Museus – impulsionadores de educação e pesquisa”

Dia e horário: 16/05/2024 – 14h às 15h

No âmbito da pesquisa, os museus destacam-se como guardiões de acervos valiosos que servem como fontes primárias para investigações acadêmicas e científicas. São relevantes catalisadores para o avanço do conhecimento em diversas áreas. Encontro com o professor e escritor Gustavo Uchôas, autor do livro “Cataguá nas Catanduvas: Ocupação humana e história indígena do município de Varginha-MG”, utilizando como base de fontes artefatos indígenas encontrados em Varginha, sendo estes acervos do museu.

Roda de conversa “Pesquisas e seus resultados com acervos museais”

Dia e horário: 17/05/2024 – 10h às 11h30

Divulgação de pesquisas recentes pode surgir como uma estratégia para compartilhar descobertas e promover o diálogo entre a comunidade acadêmica, profissionais de museus e os diferentes públicos. Esse intercâmbio de conhecimento enriquece a experiência museológica e a conexão entre pesquisa, educação e sociedade. Os professores Alex Donizeti do Rosário, Claudenir Santos e Maria Silvania Batista e seus alunos propuseram-se a gravação de um vídeo, para sensibilizar a comunidade acerca da importância da preservação, não somente do patrimônio cultural, mas de todo bem público.

Professores participantes: Alex Donizeti do Rosário, Claudenir Santos e Maria Silvania Batista.

Alunos participantes: Guilherme Henrique Nogueira, Itauana Araújo Silva (estudante do 2º ano do Ensino Médio), Lenylson Prado Fernandes (estudante do 2º ano do Ensino Médio), Lissah Finoti da Cruz (estudante do 2º ano do Ensino Médio), Lyvia Marques Brito (estudante do 3º ano do Ensino Médio), Marina Ciriaco da Silva (estudante do 2º ano do Ensino Médio), Miguel Storino Marques (estudante do 2º ano do Ensino Médio), Otávio Landim Vieira (estudante do 2º ano do Ensino Médio) e Vinícius Rodrigues de Oliveira (estudante do 1º ano do Ensino Médio).

Fonte: Fundação Cultural de Varginha