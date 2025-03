Museu de Varginha recebe espetáculo infantil neste domingo

O evento, com entrada gratuita, traz o encantador espetáculo infantil “O Gato que Perdeu as Botas na Terça-feira de Carnaval”

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Neste domingo (09/03), às 15h, o Museu Municipal de Varginha recebe uma atração especial dentro da programação “Visite o Museu no Primeiro Domingo do Mês” – excepcionalmente realizada no segundo domingo deste mês devido ao feriado prolongado. O evento, com entrada gratuita, traz o encantador espetáculo infantil “O Gato que Perdeu as Botas na Terça-feira de Carnaval”, uma peça lúdica, divertida e educativa, ideal para toda a família!

Os convites gratuitos são limitados e deverão ser retirados nesta sexta feira (07/03) das 08h às 12h e das 13h às 17h no Museu Municipal (Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro). Mais informações pelo (35) 3690-2716.

Sobre o Espetáculo

“O Gato que Perdeu as Botas na Terça-feira de Carnava” é uma história cativante que mistura magia, música e muita diversão, enquanto valoriza as tradições do Carnaval. A peça aborda a importância dessa festividade para as crianças, ao mesmo tempo em que ensina valores preciosos como amizade e companheirismo, essenciais não só na época carnavalesca, mas em todos os momentos da vida.

A história gira em torno de um gato que, em meio à folia de Carnaval, acaba perdendo suas botas, e, ao longo da trama, conta com a ajuda de seus amigos para superar os desafios e entender o verdadeiro significado da festa, do trabalho em equipe e da solidariedade. Uma ótima oportunidade para as crianças aprenderem e se divertirem!

A direção é de Marcos Misael com produção da Kramer Produções Artísticas do produtor Vitor Rodrigues Kramer Araújo e da Libório Produções do produtor Oleir Libório Pereira.

O projeto “Manutenção das Atividades Teatrais e Culturais” está sendo executado com recursos da Lei Federal Complementar 195/22 (Lei Paulo Gustavo no âmbito Estadual).

Fonte: Fundação Cultural de Varginha