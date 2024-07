Muro do “VTC” não poderá ter propagandas

Os anúncios consistentes em placas passíveis de serem retirados sem dano ao imóvel, poderão ser removidos pelos respectivos proprietários

Foto: Guilherme Campos / CSul

O MUNICÍPIO DE VARGINHA, pessoa jurídica de direito público interno, comunicou através de documento publicado no site da Prefeitura de Varginha, que em razão do Termo de Cessão de Uso n. 30/2024, onde o Estado de Minas Gerais cedeu ao Município de Varginha o uso do imóvel denominado “Varginha Tênis Clube – VTC”, não poderão ser mais realizados anúncios com fins estritamente particulares no muro ou em outdoors que se encontrem no aludido imóvel.

Sendo assim, os anúncios consistentes em placas passíveis de serem retirados sem dano ao imóvel, poderão ser removidos pelos respectivos proprietários, ao passo que os demais anúncios serão, a tempo e modo, removidos pelo Município de Varginha mediante pintura do muro.

Fonte: Prefeitura de Varginha