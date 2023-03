Mulheres são homenageadas na Câmara Municipal

Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro realizou pelo terceiro ano consecutivo uma solenidade especial.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Na manhã da última quarta-feira (8), dia Internacional da Mulher, o Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro, realizou pelo terceiro ano consecutivo, uma solenidade para a comemoração do Dia Internacional das Mulheres.

O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Varginha.

Entre as mulheres presentes estavam advogadas, psicanalistas, professoras, mães, secretárias, escritoras, políticas, artistas, enfim, mulheres de todas as esferas. Também marcaram presença, autoridades da cidade de Lambari, como o prefeito Marcelo Geovannine, o deputado estadual Cleiton Oliveira, o jornalista Toninho Campos e a vereadora Zilda Silva. Todos foram recebidos por Marcelo Nascimento, presidente do Instituto, com um delicioso Café da Manhã.

Em seguida, vinte mulheres receberam a “COMENDA MARIA AMÉLIA DE JESUS”, uma inesquecível benfeitora já falecida, que fez muitas obras de caridade em Varginha.

Maria Amélia de Jesus foi filantropa, ecologista, mãe dos seus filhos e tantos outros que a procuravam. Viveu num tempo à frente do seu tempo e, como bem disse seu sobrinho, Professor Cleiton, deputado estadual que relembrando a escritora Adélia Prado, “Minha tristeza não tem pedigre, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô.”, ou seja, Dona Amélia tinha a raiz da alegria.

A Comenda Maria Amélia de Jesus foi entregue às mulheres por suas lutas e vitórias em busca de um mundo melhor. Aplausos a todas elas que representaram as demais mulheres da comunidade: Zilda Silva, Dra. Geny Azevedo, Adriene Vinhas, Rosana Carvalho, Damaris Costa Ribeiro, Flávia Mesquita, Rosa Reis, Ana Alice Rodrigues, Russilvânia Gallo, Cristiane Pereira, Maria Aparecida de Oliveira Fonseca, Carla Jaqueline Moraes, Roberta Boareto, Cristiane Navarra Frogeri, as filhas de Dona Amélia: Almene e Alvana.

As autoridades como o Deputado Cleiton Oliveira, Prefeito de Lambari, Marcelo Geovaninne, Adriano Siqueira, Secretário de Cultura de Lambari, Paulo Rosa, diretor do Theatro Capitólio e o jornalista Toninho Campos, fizeram uso da palavra e exaltaram as lutas e glórias das mulheres. O paraninfo do evento foi o empresário Sr. Clebio de Ornellas Moraes, que agraciou a todas com flores e livros.

No início da solenidade, Marcelo Nascimento pediu um minuto de silêncio em memória de Kátia Nogueira Paiva Campos, o que foi prontamente recebido por respeito pelos presentes, e, em seguida, uma calorosa salva de palmas. Marcelo Nascimento já adiantou que no próximo ano, Kátia Nogueira Paiva Campos será a homenageada da Comenda do ano de 2024, na data das mulheres.

Foi uma solenidade de emoção e exaltação, onde as mulheres falaram de suas lutas e do quanto ainda há por fazer contra a violência e pelo respeito a todas elas.