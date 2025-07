Motorista se distrai e colide com carro estacionado

Motorista estava seguindo pela Rua Brasília, quando ao se distrair, veio a colidir seu veículo com o outro que estava estacionado.

Foto: GCMV

Na manhã desta terça-feira, 22 de julho, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava o patrulhamento pela cidade, deparou na Rua Brasília, no Bairro Catanduvas, com um acidente de trânsito envolvendo uma colisão entre um GM Corsa, e um RENAULT Duster, que estava estacionado.

Em contato com a condutora do Corsa, de 69 anos, que não sofreu ferimentos, ela relatou que estava seguindo pela Rua Brasília, quando ao se distrair, veio a colidir seu veículo com o outro que estava estacionado na referida rua.

Como não houve vitimas e os veículos, que sofreram avarias aparentes, estavam ambos em situação regular e seus condutores devidamente habilitados, os Guardas Civis Municipais liberaram os veículos aos seus respectivos condutores, sendo registrado o BO/REDS, que foi encaminhado ao Delegado de Trânsito para as providências futuras.

Fonte: GCMV