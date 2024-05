Motorista perde controle e colide com carro estacionado em Varginha

Condutor do Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu com o Citroën C3, que estava estacionado em frente à residência de seu proprietário.

Foto: Reprodução Redes Sociais

No início da noite de domingo, 19 de maio de 2024, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a um acidente automobilístico no bairro Bouganville, em Varginha. A ocorrência envolveu a colisão de um Fiat Uno com um Citroën C3 que estava estacionado em via pública.

A guarnição de resgate foi rapidamente deslocada para o local do acidente, onde já encontraram a pista sinalizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ao chegarem, os bombeiros estacionaram a viatura de salvamento em um ponto estratégico e seguro, iniciando imediatamente a avaliação da situação.

O motorista do Fiat Uno, única vítima no local, não estava preso nas ferragens, mas permaneceu no interior do veículo até a chegada dos socorristas. Segundo informações obtidas no local, o condutor do Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu com o Citroën C3, que estava estacionado em frente à residência de seu proprietário.

Os bombeiros procederam com a estabilização dos veículos, verificando possíveis vazamentos de óleo e combustível, e desligando os cabos das baterias para evitar riscos de incêndio. A vítima apresentava ferimentos leves e foi cuidadosamente imobilizada e estabilizada antes de ser transportada ao Pronto Atendimento do Hospital Unimed Humanitas pela equipe de resgate.

Além do atendimento à vítima, os bombeiros qualificaram testemunhas e coletaram dados dos veículos envolvidos. Após a atuação das guarnições de bombeiros, a cena do acidente foi entregue à PMMG, que ficou responsável pelo acionamento da perícia técnica para a investigação detalhada do incidente.

