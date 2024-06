Motociclista perde controle e cai em córrego na Av. Otávio Marques de Paiva

Apesar da queda de aproximadamente 3 metros de altura, a vítima estava consciente e orientada, apresentando escoriações pelo corpo.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde de sexta-feira (21), por volta de 15h, o Corpo de Bombeiros Militar de Varginha foi acionado para atender a um acidente envolvendo uma motocicleta na Avenida Otávio Marques de Paiva, próxima ao Shopping Via Café Garden. No local, os socorristas encontraram uma vítima do sexo feminino que havia caído em um córrego após perder o controle de sua moto.

Apesar da queda de aproximadamente 3 metros de altura, a vítima estava consciente e orientada, apresentando escoriações pelo corpo. Utilizando técnicas de salvamento terrestre e atendimento pré-hospitalar, os bombeiros garantiram a estabilidade da vítima e realizaram os primeiros cuidados ainda no local do acidente.

Posteriormente, a mulher foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Bom Pastor, onde receberia os cuidados médicos necessários em decorrência das lesões sofridas no acidente.

Segundo relatos da condutora, a perda de controle da motocicleta resultou na queda dentro do córrego. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) compareceu ao local para realizar os procedimentos legais e tomar as devidas providências relacionadas ao incidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros