Motociclista morre e outro fica gravemente ferido após acidente em Varginha

Acidente aconteceu na Avenida Benjamim Elizei.

Um acidente envolvendo duas motocicletas na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Benjamim Elizei, em Varginha, deixou um motociclista morto e outro ferido em estado grave. A vítima fatal, é um homem de 49 anos.

À Polícia Militar, uma testemunha disse que que escutou um barulho na rua da casa dele, no Parque Rinaldi. Ele foi ver o que tinha acontecido e se deparou com as duas motos, uma branca e outra vermelha, batidas e os condutores caídos ao chão. Os dois motociclistas seguiam sentido contrário e bateram de frente..

Uma das motocicletas, segundo a PM, caiu em cima da vítima fatal. Populares que passavam pelo local ajudaram na remoção do veículo até a chegada do resgate.

Os dois motociclistas foram socorridos e encaminhados para o Hospital Bom Pastor em estado grave. O motociclista de 27 anos precisou ser transferido para o Hospital Regional. Everton Silvério de Mendonça, que pilotava a moto vermelha, morreu no hospital Bom Pastor.

O corpo foi levado para o IML de Varginha.

*Com informações: G1 Sul de Minas