Motociclista e garupa sofrem queda durante fuga da GCM em Varginha

Foto: GCMV

No último domingo, 13/07, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava o deslocamento sentido centro bairro, deparou na Rua Rio de Janeiro, com dois motociclistas suspeitos, realizando malabarismo e praticando direção perigosa em via pública.

Ao avistarem a viatura os condutores empreenderam fuga, contudo, um dos suspeitos que conduzia a motocicleta Honda GC Titan 150, se desequilibrou ao tentar subir na calçada, caindo ao solo juntamente com a passageira, de 18 anos, que estava na garupa, resultando em algumas escoriações em ambos.

O suspeito ao se levantar se desvencilhou de um invólucro branco em uma área de mata, o qual não foi localizado pela equipe, sendo informado pelo mesmo que se tratava de uma porção de “maconha”.

Ao consultar os dados do condutor, de 21 anos, e do veículo, ficou constatado que o mesmo era inabilitado e a motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2019.

O regate do Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o socorro ao condutor e a garupa, que posteriormente foram levados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Diante ao exposto, a motocicleta foi removida pelo guincho de plantão ao pátio credenciado, sendo registrados os devidos os autos de infração de trânsito e o REDS confeccionado para as demais providências da Autoridade Policial.

Fonte: GCMV