Moto furtada em Elói Mendes é recuperada em Varginha

Suspeito se escondeu em uma conveniência, onde ficou até a chegada de uma Hillux de cor branca, que lhe deu apoio na fuga.

Foto: GCMV

Na noite desta quarta-feira, (26/03), por volta das 22h, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava o patrulhamento nas imediações do Zoológico e do Parque Novo Horizonte foi informada por um motociclista de que um homem supostamente estava empurrando uma motocicleta, sem placa de identificação, pela Alameda Otávio Marques nas proximidades do Praça do Lago.

De pose das características do suspeito os Guardas Civis Municipais deslocaram para o local indicado, onde depararam com o suspeito, que ao avistar a viatura deixou a motocicleta estacionada próximo a um trailer de lanche, evadindo tomando rumo ignorado.

Ao verificar o veículo de cor prata, a equipe constatou que se tratava de uma Honda CBX 250 Twister, sem a placa de identificação e com o chassi raspado, contudo ao ser verificado o número do motor no sistema foi constatado que a cor registrada era amarela, cujos dados coincidiam com um veículo furtado em 23 de janeiro deste ano, na cidade de Elói Mendes.

Os Guardas Civis Municipais com apoio de outras equipes tentaram localizar o suspeito, sendo informados que o suspeito poderia ter se escondido em uma conveniência próximo ao local. Ao verificarem as câmeras de segurança foi constatado que o mesmo adentrou ao local, onde ficou até a chegada de uma Hillux de cor branca, que lhe deu apoio na fuga.

Diante dos fatos, o veículo foi rebocado pelo guincho de plantão até o pátio credenciado, sendo regido o REDS/BO que foi encaminhado a Autoridade Policial para demais providências.

Fonte: GCMV