Mostra celebra o cinema sul mineiro com mais de 12 filmes premiados

A programação tem início no dia 11 de abril, com duas sessões exclusivas na Escola Municipal Matheus Tavares

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Nos dias 11, 12 e 15 de abril, o Ponto de Cultura MAZ será palco do MAZ CINE, uma mostra cinematográfica que exalta a força do audiovisual produzido no Sul de Minas. Com mais de 12 filmes na programação, entre curtas, médias e longas-metragens, a mostra reúne obras premiadíssimas de cineastas da região, que vêm se destacando em festivais nacionais e internacionais.

A programação tem início no dia 11 de abril, com duas sessões exclusivas na Escola Municipal Matheus Tavares, marcando o lançamento do filme “Meu Pequeno Sentinela”, uma produção executiva de Lucas Maciel Belo e direção de Lucas Marques. À noite, às 19h30, a mostra segue para a Sala de Cinema CINEMAZ, com sessões abertas ao público e recheadas de obras que têm transformado o cenário do cinema municipal e regional.

No dia 12, a partir das 19h30, a mostra continua com novas sessões até as 22h, apresentando um cardápio cinematográfico diverso: ficção, documentário, obras experimentais — todas com forte identidade local e reconhecimento de crítica.

Um dos destaques da mostra é o premiado filme “Entreolhares”, que será exibido com legenda em Libras, reforçando o compromisso da mostra com a acessibilidade e a inclusão. A obra tem produção executiva de Ivann Willig e Marina Azze, cineasta varginhense altamente reconhecida pelo mercado cinematográfico mundial.

Já no dia 15 de abril, o MAZ CINE leva a magia do cinema até o espaço do Vida Viva, promovendo uma sessão especial para pacientes da oncologia — ação que reafirma a potência transformadora da arte.

A realização é da Marina Azze Produções Artísticas. O espetáculo foi viabilizado por meio da Lei Federal Complementar 195/22 (Lei Paulo Gustavo) realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura de Varginha e da Fundação Cultural.

A curadoria é formada por obras ligadas à produtora MAZ, que acumula mais de 400 prêmios em festivais, marca que poucas produtoras no país ostentam.

As exibições acontecem na Sala de Cinema CINEMAZ, localizada no Ponto de Cultura MAZ, o único da cidade com todas as medidas de acessibilidade garantidas — rampas, elevador PCD, piso tátil, cadeiras de rodas à disposição, banheiro adaptado, bebedouro adaptado, luz especial para pessoas de baixa visão nos banheiros, alarme de emergência, bebedouro adaptado, barras, identificação específica, atendimento prioritário e muito mais. Um espaço de celebração da diversidade, inclusão e da sétima arte.

MAZ CINE é mais do que uma mostra — é um manifesto audiovisual em nome do talento regional, da democratização da cultura e da força criativa que pulsa no Sul de Minas.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha