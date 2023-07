Momento de Contato será exibido no Theatro Capitólio

Momento de Contato estreou mundialmente em outubro de 2022 e ficou em 1º lugar entre os docs de produção independente nas plataformas de streaming.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Na sexta-feira (28/07), a partir das 19h, o documentário “Momento de Contato”, produzido por James Fox e Marco Leal, será exibido gratuitamente no Theatro Municipal Capitólio. O filme é um registro audiovisual sobre o Caso ET de Varginha.

Além da exibição haverá um bate-papo com Marco Leal, produtor do documentário e pesquisador de campo; com João Janini, médico legista e escritor; e com Danielle Guimarães, coordenadora técnica do Patrimônio Cultural de Varginha, que também falará sobre o reconhecimento por parte do município do “Caso do ET e a Identidade Varginhense” como Patrimônio Cultural Imaterial.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação. Não é necessária a retirada de ingressos. A iniciativa é da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. Mais informações pelo (35) 3690-2700.

Sobre o documentário

Momento de Contato estreou mundialmente em outubro de 2022 e ficou em 1º lugar entre os docs de produção independente nas plataformas de streaming. A distribuidora 1091 afirmou que nunca viu fenômeno como Momento do Contato.

A produção mostra pela primeira vez diversas testemunhas em primeira mão, incluindo a principal do Caso Varginha, um militar que gravou um vídeo em 1996 denunciando o acobertamento, e que aparece agora pela primeira vez em um documentário.

Caso do ET e a Identidade Varginhense

O reconhecimento do “Caso do ET e a Identidade Varginhense” foi oficializado como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade pelo vice-prefeito Leonardo Ciacci e pelo presidente do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural, José Manoel Magalhães, que juntos assinaram o decreto e os livros de registro. A iniciativa ocorreu no dia 21/06, durante o V Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha.

Médico retrata caso em livro

João Janini, conceituado médico e legista de Varginha, envolveu-se com o Caso ET de Varginha, já que foi ele o patologista de Marco Chereze. O soldado Chereze participou da captura de uma criatura no início da noite de 20 de janeiro de 1996, juntamente com Eric Lopes.

A mesma passou pelo Hospital Regional e foi retirada sem vida do Hospital Humanitas, no fim da tarde de 22 de janeiro de 1996. Poucos dias após a captura, Cheeze veio a falecer de septicemia e o Dr. Janini, em entrevista exclusiva para os pesquisadores Marco leal e João Marcelo, associa diretamente a morte a captura da criatura. Para Janini, a criatura infectou Chereze com uma bactéria desconhecida no momento da captura.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha