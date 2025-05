Módulo II do Mineiro tem início com derrota do VEC e empate da Caldense

Confira os resultados do Varginha Esporte Clube e da Caldense no Módulo II do Campeonato Mineiro 2025

Foto: Prefeitura de Varginha

O Campeonato Mineiro Módulo II começou movimentado para as equipes do Sul de Minas. No sábado, 02 de maio, o Varginha Esporte Clube (VEC) fez sua estreia na competição com derrota por 1 a 0 diante da URT de Patos de Minas, jogando no Estádio Melão, em Varginha.

Apesar do resultado negativo, o clube celebrou a presença de aproximadamente 800 torcedores, com destaque para a grande participação de mulheres e crianças, resultando em um evento tranquilo e sem registros de ocorrências.

Entretanto, após a partida, o VEC protocolou uma reclamação formal junto à Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, alegando prejuízos causados pela condução do árbitro. Segundo o clube, a arbitragem comprometeu o andamento regular da partida, especialmente no segundo tempo, com decisões técnicas contestáveis, como:

Inversões injustificadas de faltas e laterais;

Faltas marcadas sem contato físico relevante;

Pênalti inexistente concedido à URT;

Tolerância com simulações e atrasos da equipe adversária, sem a devida compensação no tempo de acréscimo.

O VEC solicitou à Federação que o árbitro não seja mais designado para seus jogos até que haja confiança em sua conduta técnica e isenta. O clube reafirmou seu compromisso com o fairplay e a integridade esportiva.

Caldense

Já no domingo, 05 de maio, foi a vez da Caldense entrar em campo, empatando por 0 a 0 com o Patrocinense, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. O jogo marcou o início da campanha da Veterana no ano em que o clube comemora seu centenário.

A partida teve um clima festivo, com 1.675 torcedores nas arquibancadas e renda de R$ 26.025,00. A arquibancada descoberta foi reaberta, ampliando o espaço e acolhendo famílias e crianças em clima de celebração.

Prefeitura de Poços de Caldas

Com os resultados da rodada, Caldense e Patrocinense somam um ponto cada no Grupo A da competição, enquanto a URT lidera momentaneamente com três pontos.

A próxima rodada reserva dois duelos interessantes: no sábado, 10 de maio, o VEC visita o Uberaba, enquanto a Caldense enfrenta a URT, às 18h30, em Patos de Minas. No próximo dia 18 de maio, às 10h, Varginha Esporte Clube e Caldense se enfrentam em Poços de Caldas, no Estádio Ronaldão.

Redação CSul, com informações do VEC e da Prefeitura de Poços de Caldas