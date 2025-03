Mistério: Desaparecimento de romeiro de Varginha em romaria para Aparecida completa 1 ano

Pedro Donizete Francisco participava pela segunda vez da romaria, acompanhado de dois filhos e um neto. Cinco dias após a partida de Varginha, ele se separou do grupo por alguns instantes para ir ao banheiro e, ao retornar, não foi mais encontrado.

Fonte foto: Corpo de bombeiros/sp

Nesta terça-feira (25/03) completa um ano do desaparecimento de Pedro Donizete Francisco, romeiro de 68 anos que partiu de Varginha rumo a Aparecida (SP) em 20 de março de 2024. O idoso foi visto pela última vez em 25 de março de 2024, durante a passagem da romaria pela Serra do Piquete, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

Buscas e investigação

As buscas pelo romeiro, que envolveram os familiares, outros participantes da romaria e o Corpo de Bombeiros, foram encerradas sem sucesso. Ao longo do último ano, a polícia e a família receberam diversas pistas falsas sobre o paradeiro de Pedro. A investigação continua em andamento, com interrogatórios e coleta de material genético para comparação com corpos não identificados.

Homenagem

Nesta terça-feira, a família de Pedro Donizete Francisco realizou uma homenagem na gruta de São Miguel, em Piquete, onde rezaram um terço em sua memória.

Fonte: Redação csul com informação/ Corpo de bombeiros