Minasul participa de uma das maiores feiras agrárias do mundo, nos Estados Unidos

A feira ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de agosto e reuniu um público de mais de 30 países.

Foto: Minasul

A Minasul marcou presença na 24ª edição da Farm Progress Show, nos Estados Unidos. O evento aconteceu na cidade de Boone, no estado de Iowa, e é considerado um dos mais relevantes para o setor agrícola global. A feira ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de agosto e reuniu um público de mais de 30 países.

A Farm Progress Show é uma das maiores feiras de agricultura dos Estados Unidos, focada em inovações e tecnologias para o agronegócio. Realizada anualmente, a exposição reúne agricultores, fornecedores e especialistas da indústria para apresentar e discutir novas tecnologias, equipamentos, sementes e práticas agrícolas. O evento é uma oportunidade para os participantes ver demonstrações ao vivo de equipamentos, conversar com fabricantes e obter informações sobre as últimas tendências e práticas do setor. A Farm Progress Show é um ponto de encontro para networking e troca de conhecimentos entre profissionais da agricultura.

A delegação da Minasul foi composta por vários representantes do setor comercial, incluindo o diretor da pasta, Bernardo Reis Teixeira Lacerda Paiva. A equipe participou de discussões técnicas, conferências e visitas aos estandes de expositores internacionais, aproveitando a oportunidade para se atualizar sobre as últimas tendências e tecnologias. “A Farm Progress Show é uma vitrine para as inovações que estão moldando o futuro da agricultura. Nossa presença aqui reflete o nosso compromisso em trazer para nossos associados as melhores tecnologias e práticas disponíveis no mercado. Estamos muito satisfeitos com o que vimos e ansiosos para implementar novas soluções que irão beneficiar nossos produtores”, afirmou o diretor Bernardo.

Durante o evento, a equipe da Minasul também teve a oportunidade de se conectar com empresas e especialistas do setor, explorando possíveis parcerias e oportunidades de negócios que podem contribuir para o crescimento e aprimoramento das práticas agrícolas no Brasil, sobretudo no Sul de Minas e Campo das Vertentes.

Fonte: Leonardo Beneton / Minasul