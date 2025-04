Minasul fortalece laços com produtores em Capelinha e participa da 8ª FERAGRO

A Minasul marcou presença na 8ª Feira Regional Agropecuária de Capelinha, com um propósito claro: estar cada vez mais próxima do produtor rural

Foto: Minasul

A Cooperativa Minasul reforçou sua presença no Vale do Jequitinhonha com uma série de ações estratégicas voltadas ao fortalecimento do relacionamento com produtores rurais da região. Em uma reunião especial realizada em Capelinha, mais de 100 agricultores se reuniram para conhecer de perto os diferenciais e os serviços oferecidos pela cooperativa, que há mais de seis décadas atua com foco em produtividade, transparência e rentabilidade no campo.

O encontro contou com a participação de parceiros importantes como o instrutor e técnico de campo do Senar, Wesley Gomes dos Santos; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capelinha, Murilo Horta; e o gerente regional da Faemg, Luiz Rodolfo. Também estiveram presentes representantes do Sistema Faemg, da Escola Municipal Ana Lúcia Barbosa, da Associação de Moradores da Chapadinha e da Polícia Militar de Capelinha, que contribuíram para o sucesso do evento.

Durante a reunião, a equipe da Minasul apresentou, de forma exclusiva, os pilares que sustentam sua atuação: tradição, compromisso com o cooperado e soluções que realmente transformam a vida no campo.

Além do encontro com os produtores, a Minasul também marcou presença na 8ª FERAGRO – Feira Regional Agropecuária de Capelinha, uma das principais vitrines do setor no município. A participação teve como objetivo estreitar ainda mais os laços com o produtor rural local, ouvindo suas necessidades e oferecendo alternativas eficazes para otimizar a produção agrícola.

Com mais de 60 anos de atuação, a Minasul segue firme em sua missão de caminhar lado a lado com o produtor em todas as etapas do ciclo produtivo. A cooperativa convida os agricultores da região a se tornarem cooperados e a descobrirem como a safra de 2025 pode ser ainda mais promissora com o apoio de quem entende do campo.

Fonte: Minasul