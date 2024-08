Minas lidera crescimento turístico no Brasil e repassa R$ 37 milhões a municípios no primeiro semestre de 2024 via ICMS Turismo

Estado teve alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, e valor recorde destinado pelo Governo de Minas é cinco vezes maior que o montante efetivado de janeiro a junho de 2023

Pelo segundo ano consecutivo, Minas Gerais permanece na liderança do crescimento da atividade turística no Brasil. No primeiro semestre de 2024, de janeiro a junho, o estado teve variação positiva de 9% em relação ao mesmo período de 2023, ficando 592,31% acima da média nacional (1,3%), juntamente com a Bahia.

Minas também segue na liderança isolada em relação ao crescimento acumulado dos últimos 12 meses. Nesse intervalo, o estado cresceu 11,1%, enquanto a média nacional foi de 3,4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram compilados pelo Observatório do Turismo (OTM), da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).

“No primeiro semestre de 2024, Minas cresceu 9% na sua atividade turística segundo o IBGE, enquanto a média nacional esteve em torno de 1%. Isso mostra a liderança de Minas Gerais no cenário nacional de crescimento da atividade econômica e do turismo, que é geração de emprego e renda, visitantes e mais pujança para este estado tão bonito. Minas está na moda”, comenta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

O semestre também foi marcado pelo recorde nos repasses do ICMS Turismo. Foram R$ 37,1 milhões distribuídos a 513 municípios pelo Governo de Minas. O valor é cinco vezes maior do que o repasse do mesmo período de 2023, quando o Estado destinou R$ 6,8 milhões às cidades mineiras.

O aumento histórico se deve à Lei º 24.431/2023, que elevou de 0,1% para 0,5% o percentual destinado à atividade turística na distribuição de parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Sancionada em setembro de 2023, a lei demonstra não só o compromisso do Governo de Minas com a descentralização dos recursos, como também os efeitos práticos para as cidades, que poderão investir ainda mais no desenvolvimento do turismo local.

Além disso, a Secult-MG fez investimentos de mais de R$ 3,3 milhões no setor. O montante foi aplicado em áreas estratégicas, como a divulgação turística de Minas Gerais no Brasil e no exterior, estruturação de produtos turísticos, desenvolvimento da política de regionalização, planejamento e monitoramento do turismo e capacitação profissional. Ao todo, foram R$ 40,4 milhões investidos nos seis primeiros meses de 2024.

Geração de emprego

Englobando cultura e turismo, a economia da criatividade gerou 21.968 empregos no primeiro semestre de 2024, número que corresponde a 13,5% das 162 mil vagas abertas em Minas Gerais no período. O estoque no setor é de 804.188 pessoas com carteira assinada, o que representa 16,4% dos 4,9 milhões de trabalhadores formais do estado.

Somente o turismo mineiro gerou 9.133 novos empregos de janeiro a junho. O período soma 436.385 pessoas empregadas formalmente, de acordo com o Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Somente em junho foram admitidos 1.433 trabalhadores no setor, um crescimento de 186,6% em relação a maio.

Na cultura, foram criados 12.835 novos postos de trabalho de janeiro a junho, resultando em um estoque de 367.803 empregados. O maior destaque foi do ramo de entretenimento, que admitiu 508 trabalhadores apenas no último mês analisado.

Cresce movimento nos aeroportos

O movimento nos aeroportos mineiros também apresentou números expressivos no primeiro semestre deste ano. Mais de 3,27 milhões de pessoas desembarcaram nos terminais de janeiro a junho, um crescimento de 9,27% em relação ao primeiro semestre de 2023. Somente em junho, os terminais receberam 590.585 passageiros, desempenho 20,21% acima do registrado no mesmo período de 2023.

Ao longo do primeiro semestre, 253.659 passageiros passaram por Minas em voos internacionais. Panamá, Portugal, Colômbia, Chile e Curaçao foram os principais países emissores. Em nível nacional, os turistas mais frequentes vieram de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Parques estaduais em alta

Provando a vocação de Minas Gerais para o turismo verde, a visitação aos parques estaduais também cresceu de janeiro a junho deste ano. O estado registrou 304.914 visitantes no primeiro semestre, número 30,78% maior do que os 233.143 contados no ano anterior.

Considerando apenas o mês de junho, os parques mineiros receberam 47.432 pessoas, um aumento de 12,6% em relação a junho de 2023. Mais uma vez, o mais frequentado foi o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, localizado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 20.553 visitas.

