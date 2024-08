Minas abre 9.221 empresas em julho e bate recorde para o mês  

Estado já registrou 57.376 novos negócios neste ano, alta de 13,24% na comparação com mesmo período de 2023

Minas Gerais encerrou julho com um total de 9.221 novas empresas constituídas em todas as regiões do estado. A marca representa alta de 17,86% na comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram registrados 7.824 novos negócios.

O desempenho é o melhor para o mês de julho desde 2019. Na série histórica, foram 7.150 empresas abertas em julho de 2022, outras 7.106 em julho de 2021 e, ainda, 5.128 em julho de 2020 e 5.145 no mesmo mês de 2019.

Os dados compõem o relatório mensal divulgado nesta quarta-feira (14/8) pela Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG). Ainda, segundo os dados, no acumulado do ano, o volume total de empreendimentos abertos compreende 57.376 registros, aumento de 13,24% em relação ao montante verificado no mesmo período do ano passado (50.667).

“Mesmo com alguns cenários de instabilidade na política econômica nacional e internacional, nosso estado vem apresentando um ambiente seguro para os empreendedores. Esses resultados positivos refletem ações como a desburocratização da abertura de empresas promovida pelo Governo de Minas, o que é fundamental para a geração de emprego e renda”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Setores em alta

Todos os setores registraram alta em julho de 2024 na comparação com o mesmo mês do ano passado: serviços (15,17%), indústria (11,21%) e comércio (8,66%).

No acumulado do ano, o setor de serviços também apresenta o maior volume de empreendimentos abertos, com 41.590 novos negócios formalizados desde janeiro, seguido pelo comércio, com 12.927 novas constituições. Na indústria, o volume total de novos negócios já alcança 2.856 registros no ano.

“Como agente indutor de desenvolvimento, a Jucemg não apenas comemora, mas trabalha para entregar ao empresário uma experiência cada vez mais favorável e positiva tanto na fase da prospecção e formalização do seu negócio como em todas as movimentações que ele precisar fazer”, destaca a presidente da Jucemg, Patricia Vinte.

Nove das dez regiões do estado abriram mais empresas em julho deste ano do que em julho do ano passado. O destaque ficou por conta do Norte de Minas, que teve alta de 51,56% no número de formalizações, ao abrir 485 novos empreendimentos no mês contra 320 registrados em julho de 2023.

Em seguida, aparecem: Jequitinhonha/Mucuri (31,25%), Zona da Mata (28,71%), Central (19,16%), Alto Paranaíba (18,73%), Triângulo Mineiro (11,78%), Sul de Minas (11,21%), Rio Doce (8,44%) e Centro-Oeste (6,26%).

Ranking municipal

Belo Horizonte confirmou em julho a posição de cidade que mais empreende em Minas, ao formalizar 2.487 novos negócios no mês, 18,15% a mais que em julho de 2023 (2.105). No acumulado do ano, a capital mineira já abriu 15.420 novas empresas, 18,83% a mais que nos mesmos meses de 2023.

Na sequência no Top 10, aparecem Uberlândia (539 em julho e 3.474 no ano), Contagem (299 e 1.892); Juiz de Fora (290 e 1.553); Montes Claros (243 e 1.253); Uberaba (200 e 1.171) e Divinópolis (138 e 791). E ainda: Betim (135 e 877), Governador Valadares (130 e 767) e Nova Lima (120 e 676).

Encerramentos

Conforme o relatório da Jucemg, em relação às empresas extintas, julho terminou com 5.505 baixas, contra 4.198 verificadas em julho do ano passado, variação de 31,13%. No acumulado do ano, as extinções somam 36.159 registros, 23,01% a mais que as 29.396 anotadas nos mesmos meses de 2023.

MEIs

O relatório da Jucemg considera empresas de todos os portes, com exceção dos MEIs (microempreendedores individuais), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.

Fonte: Agência Minas