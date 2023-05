Mês do Comércio Justo, o Fair Trade

A Coocaminas acredita que o Comércio Justo é uma ferramenta poderosa para a distribuição e o consumo seguro em vários aspectos.

Maio é o mês de celebrar o Comércio Justo, Fair Trade, e a Coocaminas, cooperativa de cafeicultores de Poço Fundo, se orgulha por fazer parte dessa prática desde 2007, garantindo bons resultados aos cooperados. Todos os integrantes da cooperativa também estão felizes em comemorar e promover a valorização do trabalho justo e sustentável em seus negócios.

São produtores unidos em prol de condições de trabalho e preços justos para eles e seus trabalhadores, além de atuarem na proteção do meio ambiente. Juntos, os cooperados da Coocaminas promovem uma produção sustentável e consciente, garantindo a qualidade de vida a todos os envolvidos e a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.

A Coocaminas acredita que o Comércio Justo é uma ferramenta poderosa para a distribuição e o consumo seguro em vários aspectos. Para a cooperativa, promover o Fair Trade é prosperar nas comunidades, oferecendo oportunidade de vida digna para todos.

O presidente e produtor Juarês Pereira, é um dos que apoiam o Comércio Justo. Cafeicultor há 40 anos e um dos idealizadores da Coocaminas, ele tem até hoje percebido os benefícios do Comércio Justo.

Segundo ele, sem a união do Fair Trade, “o pequeno produtor sofre muito para comercializar sozinho.” E explica que com pouca quantidade de café para venda o preço fica baixo e não há segurança de um local específico para o armazenamento do grão.

O impacto do Comércio Justo no meio ambiente também é positivo. Ao exigir que os produtores sigam padrões rigorosos de sustentabilidade, ajuda a proteger os ecossistemas e a promover a conservação da biodiversidade. Juarês também ressalta, “o Fair Trade, Comércio Justo, ajuda de várias formas. Antes havia desmatamento, agora temos muito mais mata. E não mudou na quantidade de lavoura.”

Loran Fernandes é outro cafeicultor, cooperado da Coocaminas, entusiasmado com os benefícios do Comércio Justo. Conforme ele, 2022 foi um dos melhores anos. Há 14 anos na cafeicultura e seis no Fair Trade, ele também explica os benefícios para os consumidores. “Vamos consumir um produto de qualidade e saudável, pois tem fiscalização até dos produtos aplicados na lavoura, o que deixa o produtor consciente e a produção sustentável.”

O Comércio Justo é uma escolha consciente que beneficia tanto consumidores quanto produtores, contribuindo para um mundo melhor.

