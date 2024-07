Memorial do ET recebe lançamento de livros ufológicos nesta sexta-feira

Haverá apresentação musical do artista Thiago Góis, que elaborou uma música especial para a ocasião.

Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta sexta-feira, dia 26 de julho, o Memorial do ET, em Varginha receberá o lançamento de dois livros ufológicos. O evento contará com a presença do editor e do coeditor da revista OVNI Pesquisa.

Paulo Baraky Werner lançará sua obra intitulada: “Os Invasores”, com conteúdo inédito e surpreendente baseado em suas pesquisas durante 34 anos, no estado de Minas Gerais. Também conta com outros importantes casos brasileiros.

A outra obra lançada, cujo título é: “ETs de Varginha – Montando o Quebra-cabeça!” revelará fatos inéditos deste extraordinário caso mineiro. Escrito por Edison Boaventura Júnior, um dos investigadores do “Grupo dos Sete”, promete agregar mais conhecimento ao fato que é considerado um Arquivo X brasileiro de repercussão internacional.

Haverá apresentação musical do artista Thiago Góis, que elaborou uma música especial para a ocasião. Quem participar deste incrível lançamento terá a oportunidade de ouvir sua canção em primeira mão. Venha prestigiar este evento e traga um amigo! Acontecerá pela tarde e se estenderá até à noite, no seguinte endereço: Rua Maria Paiva Pinto, 105, Vila Paiva, Varginha – MG.

Fonte: Prefeitura de Varginha