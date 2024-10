Memorial do ET recebe exposição de maquetes do CEMEI Maria Amélia

Foto: Prefeitura de Varginha

Em celebração ao 142º aniversário de Varginha, as famílias e crianças do CEMEI Maria Amélia de Jesus criaram maquetes dos principais pontos turísticos do município, promovendo cidadania ao valorizar e respeitar o patrimônio cultural local.

As maquetes ficaram tão impressionantes que a direção do CEMEI, com o apoio da Secretária Municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, decidiu levá-las a um público maior. “Sugeri uma exposição no Memorial do ET, o maior ponto turístico de Varginha, que recebe um fluxo significativo de turistas e moradores locais”, explicou Rosana.

O Memorial do ET está aberto ao público diariamente, das 9h às 18h30, incluindo finais de semana e feriados. A entrada é gratuita. As maquetes ficarão em exibição até domingo, 13 de outubro.

Fonte: Prefeitura de Varginha